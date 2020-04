FMI vê economia portuguesa a contrair 8% em 2020 e desemprego a duplicar para 14%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) tomou a dianteira como uma das instituição a estimar um cenário mais gravoso para a economia portuguesa em 2020.





Na projeção atualizada no World Economic Outlook divulgada esta terça-feira, 14 de abril, o Fundo projeta que o produto interno bruto português encolha 8% no ano em curso e estima que, em 2021, a economia nacional retome o caminho do crescimento com uma expansão de 5% que, a confirmar-se, permitirá ao país recuperar parte da quebra estimada para este ano.Segundo o relatório da instituição liderada por Kristalina Georgieva, a taxa de desemprego irá mais do que duplicar face aos 6,5% registados no final de 2019 para 13,9% em 2020 antes de recuar para 8,7%, no final de 2021. Já a taxa de inflação deverá ser negativa neste ano (-0,2%) antes de avançar 1,4% em 2021.O impacto da crise sanitária previsto pelo Fundo para a economia espanhola em 2020 é igual ao previsto para Portugal – uma recessão de 8% -, contudo a capacidade de recuperação de Espanha será menor, já que a entidade sediada em Washington prevê um crescimento de apenas 4,3% em 2021.O desemprego em Espanha deverá voltar a superar os 20% em 2020 (20,8%), uma subida próxima de sete pontos percentuais face aos14,1% observados no final do ano passado. Em 2021, o mercado laboral espanhol deve melhorar com uma descida do desemprego para 17,5%.Isto significa que, no que a Portugal e Espanha diz respeito, as economias da Península Ibérica não serão capazes de, em 2021, compensar totalmente as perdas que serão registadas no presente ano.Entre todas as economias da Zona Euro, o FMI só avança com projeções mais pessimistas para quatro países: a Itália, Grécia, Letónia e Lituânia.Para um países-membro da União Europeia que compete no "campeonato" de Portugal como a Roménia, o FMI projeta uma recessão de 5% em 2020 seguida de um crescimento de 3,9% em 2021. Nestes anos, o desemprego será de 10,1% e 6% comparativamente com a taxa de 3,9% verificada em 2019.Para o conjunto das 19 economias que integram a moeda única europeia, o Fundo antevê que o produto acumulado encolha 7,5% neste ano e que cresça 4,7% no próximo. Já a taxa de desemprego na Zona Euro deve passar dos 7,6% com que chegou ao fim 2019 para 10,4%, em 2020, e para 8,9%, em 2021.Na atualização do World Economic Outlook feita em janeiro, quando a propagação do novo coronavírus praticamente não se fazia ainda sentir na Europa ou nos Estados Unidos, a instituição liderada pela romena Giorgieva antecipava que as economias do euro crescessem 2% em 2020 e 7,7% no próximo ano.A economista-chefe do Fundo, Gita Gopinath, escreve que é "muito provável que neste ano a economia global viva a pior recessão desde a Grande Depressão".O FMI projeta uma "recuperação parcial em 2021" das perdas que serão acumuladas em 2020, porém admite que o panorama previsto para o próximo ano poderá piorar se se confirmarem alguns dos pressupostos elencados: se as medidas de contenção se prolongarem; se as economias em desenvolvimento forem mais severamente atingidas; se as condições de financiamento forem ainda mais restritivas; ou ainda se a confiança se deteriorar ainda mais em resultado do progressivo encerramento de empresas e aumento da destruição de postos de trabalho.Ao estimar uma contração de 8% para o produto português em 2020, o FMI colocou-se entre as entidades mais pessimistas quanto ao impacto económico do surto da Covid-19 em Portugal.Com efeito, iguala o polo mais negativo dos cenários apresentados quer pelo Grupo de Análise Económica do ISEG, quer pelo Fórum para a Competitividade, que para 2020 apontam para uma quebra do PIB situada entre 4% e 8%.De acordo com um apanhado de projeções feito pela Lusa , até aqui a entidade mais pessimista é o Núcleo de Estudos (NECEP) da Universidade Católica, que tem como cenário mais adverso uma contração de 20%.Nota ainda para o pior cenário projetado pelo Banco de Portugal, o qual aponta para uma quebra da economia lusa de 5,7% do PIB.