Foguetão chinês que 'ameaçou' Portugal desintegra-se no regresso à Terra

Um importante segmento do foguetão chinês Longa Marcha CZ-5B, desintegrou-se este domingo ao reentrar na atmosfera terrestre e caiu no oceano Índico, perto das Maldivas, anunciou a agência espacial da China."De acordo com o percurso e análise, pelas 10h24 (03h34 em Lisboa) de 9 de maio de 2021, o primeiro andar do foguetão Longa Marcha 5B reentrou na atmosfera", declarou o Gabinete de Engenharia Espacial Tripulada chinês, em comunicado.





As coordenadas fornecidas pelas autoridades chinesas apontam para um local próximo das ilhas Maldivas, no oceano Índico, a sul da Índia.Recorde-se que os cientistas não sabiam exatamente onde iriam cair os destroços, tendo assinalado anteriormente uma vasta área, que incluía Portugal, onde era possível que tal acontecesse.