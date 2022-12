Fomos ao melhor boutique hotel de Portugal: eis como correu

Estamos no sexto piso, onde fica o rooftop do BAHR & Terrace, no ponto mais alto do Bairro Alto Hotel, a tomar o pequeno-almoço. Ao longe vê-se o rio Tejo, vislumbram-se também os terraços de algumas das casas lisboetas que, afortunadas, ficam nesta zona da cidade e gozam do sol quente que se faz sentir junto à zona ribeirinha em dias de inverno como este. Leia o artigo completo na Must