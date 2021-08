Força Aérea dos EUA descobre restos humanos em trem de aterragem de avião invadido por afegãos em Cabul

Os militares norte-americanos descobriram restos humanos no trem de aterragem do avião militar invadido por afegãos em pânico no aeroporto de Cabul na segunda-feira, revelou a Força Aérea dos EUA, que está a investigar o incidente.

"Para além dos vídeos colocados online e dos relatos de imprensa de pessoas que caíram do avião durante a partida, foram encontrados restos humanos no trem de aterragem do C-17, quando aterrou na Base Aérea de Al Udeid, no Qatar", disse a porta-voz da Força Aérea dos EUA, Ann Stefanek.

"A investigação será minuciosa para que possamos obter todos os factos sobre este trágico incidente", acrescentou em comunicado.





