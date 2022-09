Formato da CMTV derrota "Jornal das 8", da TVI, e Telejornal, da RTP1

O programa "Duelo Final" registou mais audiência que os jornais principais da TVI e da RTP 1.Com efeito, o programa da CMTV registou uma audiência média de 7,6%, com 15% de share. Foi o sexto programa mais visto do dia em toda a televisão portuguesa. Teve mais audiência que o "Jornal das 8" da TVI generalista, que marcou 7,5% de audiência média, e que o Telejornal do canal 1, com 6,6%.No caso do Telejornal, também as "Notícias CM" tiveram mais audiência que o jornal principal da televisão do Estado. O "Notícias CM" das 21.55 teve 7,2% de audiência média, mais 6 décimas que o Telejornal.A CMTV obteve ontem um share de 7,2%, superior à soma dos seus concorrentes: CNN, com 3,4%, SIC Notícias, com 2,4%, e RTP3, com 1,2% de share médio diário.A CMTV é emitida em todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.