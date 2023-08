Formato da CMTV ganha ao Telejornal da RTP1 e ao TVI Jornal

A CMTV voltou esta segunda-feira a liderar o mercado de informação nacional no cabo com mais audiência que todos os concorrentes juntos, colocando o formato "Duelo Final" à frente do Telejornal da RTP-1 e do TVI Jornal, da TVI, e ainda outros dois formatos à frente do"Jornal da Tarde", noticiário da hora de almoço da RTP-1.No share médio do dia, a televisão do Correio da Manhã obteve 6,7%, acima da soma da CNN (3%), SIC Notícias (2%) e RTP-3 (0,4%). No conjunto, os concorrentes da CMTV obtiveram apenas 5,4 %, menos que o canal 8 de todas as plataformas de cabo.No ranking dos programas mais vistos do dia, "Duelo Final" obteve uma audiência média de 5,3%, com perto de 800 mil espectadores como audiência total, ficando à frente do Telejornal da RTP-1 (com audiência média de 4,7%) e do TVI Jornal, da TVI, que registou 5,1% de audiência média.A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 16 meses consecutivos. Está presente no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT. Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.