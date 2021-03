Forte sismo de 7.2 de magnitude abala costa do Japão e aciona alerta de tsunami

Um forte sismo de magnitude 7.2 atingiu, neste sábado, a costa nordeste do Japão, tendo sido emitido um alerta de tsunami, de acordo com a agência meteorológica do país, avança a RT.





O abalo terá sido sentido em Tóquio, capital do país, a cerca de 300 quilómetros de distância, de acordo com a mesma fonte.O alerta de tsunami dirige-se, sobretudo, aos habitantes de Miyagi.