O confinamento e as restrições de mobilidade levaram a um aumento substancial dos utilizadores nas redes sociais, como o Facebook e o Whatsapp, que por sua vez dispararam a sua valorização em bolsa. Esta semana, a fortuna de Mark Zuckerberg superou os 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) pela primeira vez, segundo revelou a Bloomberg. Este crescimento foi alcançado pela valorização em bolsa de mais de 7%, nas últimas cinco sessões, depois de ter sido lançada uma plataforma no Instagram para competir com o Tik Tok. Zuckerberg, de 36 anos, fundador do Facebook, possui 13% do capital da empresa, e de acordo com um estudo, entre março e maio, já em plena pandemia, a sua fortuna havia crescido 45%, chegando, aos 80 mil milhões de dólares (67,8 mil milhões de euros).

Zuckerberg é a quarta maior fortuna do mundo

Já o presidente da Amazon, Jeff Bezos somou 75 mil milhões de dólares ao seu património, graças às subidas em bolsa do gigante de vendas online. A pandemia veio reforçar o domínio das empresas tecnológicas. Em abril, enquanto a economia global se desmoronava devido ao confinamento, a Nasdaq (que controla 25% das cinco grandes empresas tecnológicas) valorizou-se em 15% num mês – um crescimento inédito desde desde o ano 2000.

Os cinco gigantes tecnológicos – Apple, Amazon, Alphabet, Facebook e Microsoft – juntos têm um valor de mercado equivalente a 30% do PIB norte-americano, que no segundo semestre do ano sofreu uma queda histórica de 9,5%. Os presidentes destas empresas também dominam a lista de milionários da Forbes. Mark Zuckerberg é a quarta maior fortuna do mundo, apenas superada pela do francês Bernard Arnault (dono da LVMH, o maior grupo de artigos de luxo), com 107 mil milhões de dólares, seguido de Bill Gates (fundador da Microsoft), com 113 mil milhões, e Jeff Bezos, o mais rico do planeta, com 193 mil milhões.