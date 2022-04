Fortuna de Musk chega para comprar seis vezes o Twitter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Elon Musk tem vários títulos. CEO e fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX ou ainda da futurista Neuralink são alguns dos exemplos, mas aquele que mais dá nas vistas é o de homem mais rico do mundo. Embora a fortuna até tenha encolhido 11 mil milhões este ano, Elon Musk ocupa o primeiro lugar do Bloomberg Billionaires Index, com um valor estimado de 259 mil milhões de dólares. À atual conversão, este valor representa 237,5 mil milhões de euros.





A adicionar mais um capítulo à saga que se tornou a relação de Musk com a rede social Twitter, o magnata sul-africano anunciou esta quinta-feira que pretende comprar o Twitter, oferecendo 54,20 dólares por ação. Feitas as contas, a oferta ronda os 43 mil milhões de dólares. Leia a notícia na íntegra no Negócios