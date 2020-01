A Integridade no Desporto vai ser tema de reflexão e debate quinta-feira no Museu do Desporto, em Lisboa, numa sessão especial organizada pela Sport Integrity Global Alliance (SIGA) e pelo CNID - Associação de Jornalistas de Desporto.





No fórum vão participar o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente do Instituto do Desporto e Juventude, Vítor Pataco, e Emanuel Medeiros, líder da SIGA, para além de um vasto painel de jornalistas com voz ativa no espaço mediático, em Portugal.