Federação Portuguesa de Futebol conquista prémio de Fan Engagement da UEFA

A Federação Portuguesa de Futebol venceu esta sexta-feira o prémio 'UEFA Grow Award 2021', na temática Fan Engagement, com o projeto 'The case study of Portugal fans abroad'. Com 19 candidaturas a concurso, a iniciativa portuguesa foi a preferida do júri escolhido pela UEFA, numa gala realizada em formato online, pela primeira vez.O projeto, posto em prática através do Portugal +, clubes de fãs das Seleções Nacionais, tinha o objetivo de garantir o máximo número de adeptos portugueses nos jogos que a seleção portuguesa disputou fora no Euro'2020, através de comunicação targetizada e animação em locais de encontro e nos estádios.Os adeptos portugueses que fossem assistir às partidas das Seleções Nacionais teriam apoio ao nível de logística, assim como a possibilidade de terem acompanhamento nos locais da equipa do Apoio ao Adepto.De referir que a FPF teve outro projeto nos três finalistas - denominado "Cardiopulmonary resuscitation in football - a successful national program", com um programa de formação nacional em suporte básico de vida, na categoria "Stakeholder support initiative".Para as oito categorias em concurso, a UEFA recebeu um total de 150 candidaturas de 43 federações nacionais. Com as duas nomeações no pódio ja referidas, Portugal entra no grupo dos países com mais projetos finalistas. Luís Figo e Nadine Kessler anunciaram os vencedores.