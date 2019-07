FPF e Sport TV assinam memorando de entendimento sobre partilha de conteúdos

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Sport TV assinaram esta segunda-feira um acordo que permite a partilha de conteúdos entre o Canal 11 e o operador televisivo de desporto. O acordo foi oficializado numa cerimónia na Cidade do Futebol, entre o Presidente da FPF, Fernando Gomes, e o presidente do Conselho de Administração da Sport TV, Joaquim Oliveira, na presença de Tiago Craveiro e Nuno Ferreira Pires, CEO’s das respetivas entidades.





Segundo explica a FPF no seu site oficial, "a FPF e a Sport TV comprometeram-se, assim, a colaborar no âmbito do lançamento do Canal 11, plataforma de conteúdos da FPF que começará as emissões televisivas no próximo dia 1 de agosto". "O acordo estabelece a partilha de conteúdos, bem como o acesso recíproco aos arquivos das duas entidades, permitindo criar programas que retratem a história do futebol nacional", pode ler-se.