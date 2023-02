FPF entrega bens na embaixada da Turquia para ajudar vítimas do sismo

O sismo que se fez sentir na Turquia e Síria e que causou a morte a mais de 40 mil pessoas levou a comunidade internacional a juntar-se numa onda de solidariedade a que a Federação Portuguesa de Futebol se juntou igualmente. Os funcionários, pode ler-se no site da FPF, "doaram bens essenciais adequados às condições metereológicas que se vivem nos países afetados". "O departamento das Seleções Nacionais também ofereceu blusões, casacos e calças para o frio, além de mil luvas e gorros", precisam. A recolha foi feita na Cidade do Futebol, tendo os bens sido entregues na quarta-feira na embaixada turca.Já a direção do organismo contribuiu com 50 mil euros para o fundo de apoio criado pela UEFA para auxiliar as vítimas do sismo, através da UEFA Childreen’s Foundation.