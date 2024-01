FPF financia projetos da APAF e do Sindicato dos Jogadores

Depois de garantir o apoio de 5,5 milhões de euros às associações de futebol para as épocas 2024/25 e 2025/26, a FPF vai agora financiar os projetos da APAF - construção de uma academia de arbitragem em Óbidos - e do Sindicato dos Jogadores - desenvolvimento da infraestrutura já existente em Odivelas - no valor de 1,2 milhões de euros.Estes apoios pretendem, segundo Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixar asseguradas as condições para o desenvolvimento da prática desportiva e manter o investimento que tem sido feito nos últimos anos.