França com novo recorde de contágios acima de 52 mil e mais 416 mortes por covid-19

França registou ontem 52.518 novos contágios pelo coronavírus, superando o recorde diário de 52.010 fixado a 25 de outubro. Foram ainda contabilizadas mais 416 vítimas mortais, o número mais elevado desde abril, revelaram esta segunda-feira as autoridades de saúde gaulesas.





Na semana passada, o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou um confinamento parcial no país ligeiramente menos severo do que o aplicado na primavera para travar o crescimento exponencial de infetados.França soma agora 1.466.433 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo o quinto país do mundo com maior número de contágios.O país tem ainda a lamentar a morte de 37.435 pessoas devido à covid-19, sendo o sétimo país mais atingido em todo o mundo.