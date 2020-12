Francisco Ramos: «Temos pessoas para receber as vacinas na noite de Natal»

O parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre a vacina da Pfizer e da BioNTech vai ser dado na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, e a decisão de aprovação, que será da Comissão Europeia e não do Infarmed, está prevista para dois dias depois. Francisco Ramos acredita que "se tudo correr bem, teremos as primeiras vacinas a chegar ainda este ano".

Numa audição na Comissão Parlamentar de Saúde, pedida pelo PSD e pelo CDS, o coordenador da task force que vai gerir o processo de vacinação contra a covid-19 lembrou que há o compromisso de fazer chegar as primeiras doses no mesmo dia aos 27 Estados-membros da União Europeia, não se sabendo ainda o dia exato.

No entanto, lembrando que a Pfizer já anunciou a disponibilidade para fazer entrega num espaço de três dias, mesmo que haja as festividades natalícias pelo meio, Francisco Ramos garantiu aos deputados que "mesmo que ocorra no dia 24, na noite de Natal, teremos as pessoas indicadas e habilitadas para receber as vacinas".

Quanto aos pontos de entrega das vacinas, o ex-secretário de Estado da Saúde indicou que haverá um no território continental, um na Madeira e outro nos Açores e que será a farmacêutica a entregá-las nesses três pontos, cuja localização exata não será divulgada por motivos de segurança. Também certo é que "a distribuição não será feita em veículos das Forças Armadas", que vão colaborar apenas no planeamento, mas "através de organizações e por instrumentos certificados e licenciados para a distribuição de medicamentos". "Não podia ser de outra forma", acrescentou.