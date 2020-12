"Francisco Sá Carneiro e o Desporto": lançamento do livro marcado para sábado

O lançamento do "Francisco Sá Carneiro e o Desporto", de Alexandre Mestre, está marcado para sábado às 18 horas. A cerimónia vai ser transmitida em direto no Facebook do Instituto Francisco Sá Carneiro.





A obra versa sobre três vertentes de Francisco Sá Carneiro, que perdeu vida num acidente de aviação em Camarate a 4 de dezembro de 1980 quando era primeiro-ministro: o praticante, o espetador e o político.O livro aborda a forma como Sá Carneiro encarou o desporto e a importância que atribuía à autonomia do Movimento Olímpico numa altura tão relevante para a consolidação da democracia em Portugal."Natal de 1979, invasão de tropas da União Soviética ao Afeganistão. A détente parece ceder a um clima agudo de Guerra Fria. Jimmy Carter, Presidente dos Estados Unidos da América, reage. De entre outras medidas de retaliação, uma tem impacte no desporto: o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscovo, a realizar no verão de 1980. Sá Carneiro, Primeiro-Ministro de Portugal, deparou-se com um difícil dilema: por um lado a solidariedade para com os aliados norte-americanos, e o contexto dos compromissos no quadro da NATO, para além do respeito pelo Direito Internacional Público vigente; por outro lado, e já com base no Direito do Desporto (Lex Sportiva), em particular a Carta Olímpica, havia que não defraudar os direitos e os interesses do Comité Olímpico Português, dos atletas nacionais e mesmo dos cidadãos Portugueses interessados em seguir os Jogos Olímpicos pela televisão", pode ler-se.