Função Pública: salários mais baixos sobem 10 euros

Os salários mais baixos da Função Pública, até aos 683 euros, vão aumentar 10 euros este ano em vez de sete. A novidade foi dada aos jornalistas por Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, que também acrescentou que não haverá aumento dos dias de férias.



Em dezembro, o Governo começou por anunciar uma atualização transversal de 0,3% em todos os salários do Estado e, apesar das críticas dos sindicatos, que consideraram a proposta "vexatória", deu a negociação por encerrada no final da terceira reunião.

Durante a discussão do orçamento do Estado, em janeiro, a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciou que as negociações seriam retomadas após a aprovação do orçamento do Estado.

Em fevereiro, o Governo começou por anunciar um aumento de 7 euros especificamente para os trabalhadores com salários abaixo dos 683 euros, que corresponde à primeira posição remuneratória dos administrativos (assistentes técnicos). Agora esse valor sobe para 10 euros, como já se esperava.



Os restantes trabalhadores terão aumentos de 0,3%.