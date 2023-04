Funcionários da Tesla acedem a vídeos gravados pelas câmaras dos veículos

Vários ex-funcionários da Tesla denunciaram situações de alegadas violações de privacidade dos proprietários dos veículos da marca, inclusive imagens de cariz sexual.Apesar de a política de privacidade da Tesla ser "os seus dados permanecem consigo", nove ex-funcionários da Tesla admitiram, numa investigação da Reuters, terem tido acesso às imagens gravadas pela câmara incorporada nos veículos. Estes vídeos chegavam a ser partilhados entre os funcionários através de um software de mensagens internas utilizado pela empresa.Os vídeos em questão mostravam "situações embaraçosas" mas também "situações mundanas" que posteriormente chegavam a ser transformadas em memes por alguns funcionários."Vi algumas coisas escandalosas, como cenas de intimidade, mas não de nudez. Havia muita coisa que nunca na vida gostaria que alguém me visse a fazer", como cenas com "objetos embaraçosos", incluindo "objetos de cariz sexual", revelou um dos antigos funcionários à Reuters.Foram também partilhados vídeos de acidentes e situações de violência no trânsito. De acordo com os relatos, um dos vídeos que andou a correr nas instalações da marca em San Mateo, na Califórnia, mostrava um Tesla a alta velocidade numa zona residencial até atingir uma criança que se encontrava a andar de bicicleta.Os ex-funcionários referem que alguns dos vídeos pareciam ser gravados mesmo quando os veículos estavam estacionados ou desligados: "Nós conseguíamos ver as garagens das pessoas e as suas propriedades privadas. Se um cliente da Tesla tivesse algo que se destacasse na sua garagem, era isso que as pessoas partilhavam".Estas partilhas ocorreram pelo menos entre 2019 e 2022 e não foi possível verificar se ainda ocorrem.Dois dos nove ex-funcionários entrevistados pela Reuters referem que a partilha deste tipo de imagens não é algo que os incomode, uma vez que foram os próprios clientes que deram autorização para a partilha de dados. No entanto outros consideram a prática como "uma violação da privacidade".Um dos ex-funcionários que referiu não se sentir incomodado com a partilha de imagens considerou que o que é realmente grave é a possibilidade de acesso aos dados de localização das gravações no Google Maps. Desta forma, os funcionários da Tesla conseguem saber a morada dos proprietários dos carros.