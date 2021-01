Fundação do Futebol ofereceu 250 bolas à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

A Fundação do Futebol - Liga Portugal ofereceu 250 bolas à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), destinadas aos jovens residentes nas 22 casas de acolhimento da instituição.





A entrega das "Bolas de Reis" foi oficializada na quarta-feira, durante um encontro que decorreu no Footlab Lisboa, entre Luís Estrela, coordenador da Fundação do Futebol - Liga Portugal, e António Santinha, diretor da Unidade de Apoio à Autonomia da Direção de Infância, Juventude e Família da SCML.Para o responsável da SCML, a oferta das bolas de futebol teve valor muito além do material. "Foi uma verdadeira alegria para os jovens. Na educação da Santa Casa, o desporto ocupa um papel fundamental e o futebol, com os seus valores, o treino, a disciplina, é uma poderosa ferramenta", explicou António Santinha."A bola de futebol representa a constante mudança, a inquietude, a irreverência, o talento, a alegria e a esperança. Foram essas as mensagens que quisemos cimentar nesta ação de entrega", afirmou Luís Estrela.