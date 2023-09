Fundação Wings for Life apoia investigação em Portugal

Esta terça-feira, 5 de setembro, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional das Lesões da Coluna Vertebral, uma data aproveitada pela comunidade científica para apresentar resultados dos esforços que equipas multidisciplinares desenvolvem à escala global. A Fundação Wings for Life tem dado um forte contributo para esta causa, angariando fundos essenciais à investigação. Uma equipa da Universidade do Porto é uma das envolvidas.

Determinada em tornar viável a cura das lesões na espinal medula, a Fundação Wings for Life criou em 2014 a Wings for Life World Run, uma corrida global organizada com o intuito de angariar fundos para a investigação. Dez anos depois, esta iniciativa solidária transformou-se na maior corrida organizada do mundo. Até hoje, nas várias edições da corrida, participaram 1,293,716 pessoas, angariando um total de 43.83 milhões de euros. Esta impressionante mobilização planetária permitiu reunir importantes recursos financeiros direcionados para apoiar a investigação científica em universidades espalhadas pelo mundo – incluindo Portugal - que estão a desenvolver estudos e testes clínicos para tornar possível a cura das lesões na espinal medula.

Após uma criteriosa seleção, o comité científico da Fundação Wings for Life elege as prioridades para a ação em cada ano. Até hoje foram apoiados 299 projetos de investigação em 20 países, envolvendo 679 especialistas de todo o mundo. Neste momento, estão a decorrer 62 projetos financiados por esta organização sediada na Áustria - 23 dos quais foram aprovados no corrente ano. Estes apoios a equipas de cientistas estão divididos em três áreas: investigação básica (42%), testes pré-clinicos (40%) e testes clínicos (18%).

Um bom exemplo é o ensaio DISCUS - desenvolvido pela Universidade Médica de Salzburgo e o St. George Hospital de Londres - que está focado em pacientes graves, sendo o objetivo minimizar os danos que ocorrem imediatamente após a lesão diminuindo a compressão. Outro caso de sucesso é o projeto NOGO a decorrer na Universidade do Ohio: aqui uma substância injetada na área de nervo afetada contribui para estimular o crescimento do nervo.

Em Portugal há um projeto do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto (i3S) que é apoiado pela Fundação Wings for Life. Sob a liderança da neurocientista Mónica Sousa, o grupo de investigação em Regeneração Nervosa foca o seu trabalho no estudo de uma espécie de ratinho espinhoso africano que tem uma capacidade regenerativa extraordinária.

Constituindo uma das maiores fontes de financiamento para a fundação, a corrida Wings for Life World Run regressa em 2024 em várias localizações e também no formato da APP Run, que permite a participação em qualquer ponto do globo. O próximo encontro está marcado para 5 de maio, às 12 horas (em Portugal Continental), e as inscrições abertas na página oficial da corrida em www.wingsforlifeworldrun.com. Os interessados em apoiar esta causa devem fazer o download da APP Wings for Life World Run, pagar uma inscrição de €15 (donativo 100% direcionado para apoiar o apoio à investigação da cura das lesões na espinal medula) e juntar-se por via eletrónica a esta grande corrente humana, ou contribuir simplesmente com um donativo para a Fundação Wings for Life.