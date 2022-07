Fundador da MAGG e da NiT lança novo canal digital dedicado ao Benfica

Ricardo Martins Pereira, fundador da MAGG e da NiT, lança esta segunda-feira um novo canal digital multiplataforma dedicado ao Benfica.O SLB24 vai estar numa fase inicial no Instagram, YouTube, Twitter e Facebook."Parece-me evidente que não existe no nosso mercado digital uma publicação inteiramente dedicada ao Benfica, com informação ao minuto sobre todo o universo do clube, mas sobretudo com análise e opinião em tempo real", explicou Ricardo Martins Pereira, de 46 anos, adepto do clube da Luz.