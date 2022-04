Fundo dá parte da dívida de Vieira como perdida

O FIAE, fundo constituído em 2017 para reestruturar a dívida de Luís Filipe Vieira ao Novo Banco (NB), já deu como perdidos 240 M€, sendo que 47,7 M€ foram pagos pelos contribuintes. O ex-presidente do Benfica, segundo a reportagem ‘Testa de Ferro’, da SIC e do jornal digital ‘Setenta e Quatro’, deve 494,5 M€ ao banco. O fundo, detido a 96% pelo NB, procura recuperar 230 M€ da dívida total da Promovalor.

Neste episódio, Carlos Brandão, porta-voz do NB, assume que a entrada da Capital Criativo (hoje, C2 Capital Partners), do ex-vice-presidente do Benfica Nuno Gaioso, foi "condição necessária" imposta por Vieira para se concretizar a reestruturação da dívida. "E o Novo Banco cedeu", concluiu. O Banco de Portugal estranhou a escolha, uma vez que a Promovalor era sócia da sociedade gestora.

A SIC lembrou o investimento ruinoso da sociedade do antigo presidente das águias na reserva do Paiva, no estado brasileiro de Pernambuco, em parceria com a Odebrecht e com financiamento do BES. Já os ativos em Portugal estão a desvalorizar.

Mattamouros deixa críticas

Jorge Mattamouros, advogado e sócio do Benfica, abordou a forma como as águias liquidaram a dívida no NB e criticou a estrutura. "Vieira destruiu uma equipa tetracampeã com prejuízos que ainda se sentem (...) Quem estava com Vieira e ainda está no Benfica não percebeu? Assinou os papéis mas não os leu?", questionou.