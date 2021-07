Futebolista Diogo Dalot e tenista João Sousa condecorados por Marcelo Rebelo de Sousa

O futebolista Diogo Dalot e o tenista João Sousa vão ser condecorados por Marcelo Rebelo de Sousa, no domingo.





O Presidente da República vai presidir à cerimónia do Dia do Município de Celorico de Basto, que se inicia pelas 15 horas e contempla a entrega das medalhas de honra municipais a Dalot e João Sousa, além de uma homenagem póstuma ao antigo presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celoricenses.Por se encontrar em Inglaterra, onde integrará em breve a pré-temporada do Manchester United, Dalot será representado na cerimónia pela família. O mesmo deverá acontecer com João Sousa, uma vez que o tenista está em Tóquio a participar nos Jogos Olímpicos.