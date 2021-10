G20 com projeto contra a corrupção no desporto

O grupo de trabalho AntiCorrupção do G20 acordou lançar as bases de um projeto que visa prevenir e combater a corrupção no desporto. Atualmente sob a liderança da Itália, o grupo - formado pelos ministros das finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia - inclui pela primeira vez no seu programa um ponto relacionado com este tema.





Esta iniciativa ganhou força através da SIGA, liderada por Emanuel Medeiros, que destacou a importância da decisão. "É um grande passo em frente. Em primeiro lugar, pressupõe uma forte liderança por parte do G20 no sentido de uma atuação concertada na luta contra a corrupção no desporto. É inédito e uma das prioridades para o presente ano. Estamos orgulhosos por ter contribuído para este processo", referiu o português.