Galp lucra 881 milhões em 2022: mais 93% do que no ano anterior

lucros ajustados de 881 milhões de euros no ano passado, mais 93% do que os 457 milhões obtidos em 2021, informou esta segunda-feira a petrolífera em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Galp registouO resultado operacional (EBITDA) ajustado ascendeu a 3.849 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 66% face ao exercício anterior.A empresa destaca ainda que o EBITDA ajustado das renováveis e novas áreas de negócio atingiu os 50 milhões de euros, valor que compara com os 13 milhões negativos observados em 2021.No quarto trimestre o desempenho operacional da Galp foi "robusto", com as áreas de upstream e industrial a "aproveitarem o ambiente macroeconómico favorável", nomeadamente a subida dos preços do crude, refere a petrolífera. Nesse sentido, os lucros ajustados dos últimos três meses do ano atingiram os 273 milhões de euros, mais do dobro do que os 130 milhões do período homólogo e acima das estimativas dos analistas, que apontavam para 225,3 milhões de euros.Também o EBITDA ajustado do quarto trimestre superou as previsões do mercado: cifrou-se em 951 milhões de euros, um crescimento homólogo de 48% e acima dos 906,5 milhões antecipados pelos analistas ouvidos pela Bloomberg.O investimento (Capex) em 2022 ascendeu a 1.266 milhões de euros, um valor que compara com os 525 milhões de 2021, tendo a maior fatia deste montanto sido canalizada para projetos de upstream, nomeadamente a manuntenção nos campos de Bacalhau, Tupi e Iracema e a expansão do portefólio de renováveis, incluindo a aquisição de uma participação de 25% na Titan Solar.O endividamento líquido diminuiu em 802 milhões de euros face ao final de 2021, mesmo considerando os 420 milhões pagos em dividendos e os 150 milhões de euros em recompra de ações. A dívida líquida no final do ano passado cifrava-se em 1.555 milhões de euros.