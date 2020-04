Ganês de vídeo viral da dança com o caixão é fã de Messi: «Se me mandasse uma camisola...»

Chama-se Benjamin Aidoo e é um dos 'Dancing Pallbearers', o grupo ganês que faz furor nas redes sociais com um vídeo que já deu origem a inúmeros memes. O grupo carrega um caixão e dança ao mesmo tempo ao som de uma música que milhões já reconhecem.





"A minha vida mudou. Há muitas entrevistas, telefonam-me... Vejo vídeos, fotos, os memes que fazem. Ouve-se e vê-se em qualquer parte do mundo", acrescenta o carregador de caixões ganês, contando que a música é de um DJ russo. "Gosto muito do tema e ele também ficou famoso com tudo isto... A nossa ideia é que nos funerais se deixe de chorar, que possa haver uma dança."Fã de Messi, Benjamin explica que gostaria de ter uma camisola do craque argentino do Barcelona. "Serei feliz quando ele me mandar uma camisola para o Gana. E se a pudesse assinar... Para mim, ele deve conhecer-me", sublinha. "Se o visse dir-lhe-ia que é um grande jogador e que sou o seu fã número um."Sobre Maradona, admitiu que sabe menos. "Sei que é argentino e que está a treinar uma equipa no seu país. Foi genial."