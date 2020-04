Gasóleo deverá afundar para mínimo de três anos

Os preços dos combustíveis devem voltar a cair na próxima semana em Portugal, numa altura em que o consumo está também em forte queda devido ao confinamento de grande parte da população devido à pandemia da covid-19.

Prevê-se uma queda bem mais intensa no gasóleo, que deverá recuar para mínimos de quase três anos e abaixo de 1,20 euros por litro.

Os cálculos do Negócios apontam para uma descida de 3 cêntimos por litro no gasóleo, enquanto a gasolina poderá registar uma queda muito ligeira, ou ficar mesmo estável. Na semana passada os cálculos do Negócios apontavam para um agravamento ligeiro nos preços dos dois combustíveis em Portugal na segunda-feira passada, mas estes ficaram praticamente inalterados face à semana anterior.