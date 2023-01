Gasóleo e gasolina ficam mais baratos na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 9 de janeiro, os preços da gasolina e do gasóleo vão voltar a diminuir, depois de uma subida na primeira semana do ano, revelou fonte do setor ao

Na passada segunda-feira, face à última semana de 2022 os preços subiram 7 cêntimos no caso da gasolina simples 95, ficando em 1,67 euros por litro e 2,7 cêntimos no caso do gasóleo simples, fixando-se nos 1,634 euros por litro.O gasolina continua assim mais caro que o gasóleo, com uma diferença de 5,1 cêntimos.