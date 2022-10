Gasóleo e gasolina sobem e atingem o valor mais alto em seis semanas

A partir da próxima segunda-feira, 10 de outubro, o preço do gasóleo e da gasolina deverão ascender ao valor mais alto em seis semanas. A diferença entre os dois sobe para os 8,9 cêntimos e vai ser a mais elevada desde agosto.De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá aumentar 4,3 cêntimos, a maior subida em cinco meses e fixar-se nos 1,7437 euros por litro.No caso do gasóleo simples, a tendência de descida não se vai manter e a subida deverá ser de 8,1 cêntimos para os 1,8326 euros, o valor mais alto em seis semanas, voltando a subir acima fasquia dos 1,8 euros por litro.Esta atualização no preço dos combustíveis acontece numa semana em que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (o chamado grupo OPEP+) acordaram uma redução de dois milhões de barris diários em novembro, com o objetivo de tentar travar a quebra nos preços do crude - marcando assim o maior corte na produção de petróleo desde 2020.Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.A evolução dos preços da gasolina e do gasóleo nas bombas considera já o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis através do mecanismo semanal de revisão do ISP e a descida das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA.Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).