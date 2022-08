Gasóleo fica 18 cêntimos mais caro do que a gasolina

O preço eficiente do litro de gasolina 95 simples baixa 1,2 cêntimos esta semana, para 1,806 euros, 13,7 cêntimos abaixo do valor praticado na primeira semana de agosto, indica a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Já o gasóleo simples vê o preço por litro aumentar em 11,9 cêntimos, para 1,986 euros, o valor mais alto em cinco semanas.A ERSE indica que na semana passada o preço de venda ao público da gasolina 95 simples foi de 1,841 euros por litro, 2,3 cêntimos, ou 1,3%, acima do preço eficiente.Já no gasóleo simples o preço nos postos de combustível ficou nos 1,851 euros por litro, menos 1,6 cêntimos, ou 0,9%, abaixo do preço eficiente.