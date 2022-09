Gasóleo fica mais barato na próxima semana, mas preço da gasolina mantém-se

A partir da próxima segunda-feira, 26 de setembro, o preço da gasolina deverá manter-se, mas o preço do gasóleo seguirá em rota descendente. A diferença entre os dois, ao contrário da semana passada, volta a descer e vai ser de 5,5 cêntimos, a mais baixa em três semanas.De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá seguir inalterado e manter-se nos 1,695 cêntimos por litro, o valor mais baixo desde o ínicio do ano. Leia o artigo completo no Negócios