Gasóleo pode subir até 12 cêntimos na próxima semana. Alívio do ISP dá desconto

O conflito na Ucrânia está a fazer disparar os preços do petróleo e os derivados (gasóleo e gasolina) nos mercados internacionais. Na próxima semana, os condutores já podem contar com a intervenção fiscal do Governo que irá mitigar, pelo menos parcialmente, a subida dos preços nos postos de abastecimento.A partir da próxima segunda-feira, 14 de março, a gasolina e o gasóleo deverão subir novamente como não era visto há pelo menos uma década. A gasolina simples 95 poderá aumentar cerca de sete cêntimos, para um preço médio de 1,988 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá ficar mesmo até 12 cêntimos mais caro, podendo chegar aos 1,932 euros por litro, segundo as contas do Negócios.