Gasóleo sobe 1 cêntimo e gasolina aumenta 1,5 na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, 10 de abril, os preços da gasolina e do gasóleo vão subir, revelou fonte do setor ao Negócios. A gasolina 95 aumenta 1,5 cêntimos, enquanto o gasóleo vai custar mais 1 cêntimo.

Tendo em conta os valores médios praticados nas bombas de combustível à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quem for abastecer deverá pagar 1,504 euros por litro de gasóleo simples e 1,708 euros por litro de gasolina simples 95.A revisão dos valores das taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) foi publicada na segunda-feira em portaria do Governo e reflete a compensação por via de redução do ISP da receita adicional do IVA (equivalente a uma descida da taxa de 23% para 13%), decorrente de variações dos preços dos combustíveis, juntando-se à manutenção da suspensão da atualização da taxa de carbono.Desde o início da semana, o West Texas Intermediate (WTI)– negociado em Nova Iorque – valorizou quase 6%, estando a negociar no patamar dos 80 dólares. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias - acumula um ganho semanal de mais de 6%, estando a cotar-se perto da fasquia dos 85 dólares.