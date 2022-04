Gasóleo vai ficar seis cêntimos mais caro e gasolina sobe 2 cêntimos

Os preços dos combustíveis voltam a aumentar na próxima semana, com o Governo a estimar uma subida de seis cêntimos no litro de gasóleo e de dois cêntimos no litro de gasolina.O desconto temporário do ISP para mitigar a escalada dos preços irá manter-se inalterado nos 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e nos 3,7 cêntimos por litro de gasolina, informa esta sexta-feira, em comunicado, o Ministério das Finanças."De acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços determinaria uma descida do ISP de 0,9 cêntimos por litro de gasóleo e 0,3 cêntimos por litro de gasolina", nota o ministério liderado por Fernando Medina.Contudo, ressalva, "atualmente verifica-se um desvio acumulado de 2 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo e 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina (...) Assim, as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana".