Gasolina já subiu 16 cêntimos desde maio e vai voltar a aumentar

Os preços dos combustíveis vão registar um novo aumento em Portugal a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de julho, com a gasolina simples 95 a ter margem para subir mais do que o gasóleo. Significa isto que há nove semanas que os preços de ambos os ativos não sofrem qualquer redução.









Os preços dos combustíveis em Portugal estão intimamente ligados à variação da tonelada métrica de cada ativo no mercado europeu até ao final desta semana, aos quais os preços do gasóleo e da gasolina estão indexados. Na última semana, a tonelada métrica média da gasolina subiu 6,69% para os 330,58 euros, enquanto que a do gasóleo subiu 1,99% para os 314,55 euros.



Apesar de a evolução dos preços dos combustíveis ser calculada tendo por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro, o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Esta está a ser também uma semana animada no mercado petrolífero, uma vez que o preço dos futuros do Brent - que serve de referência para Portugal - está a encaminhar-se para uma subida semanal na ordem dos 4%, passando a valer quase 43 dólares por barril.

Depois de um início de ano marcado por fortes quedas, devido à rutura na procura, os preços dos combustíveis dão agora sinais de retoma célere. Contudo, os preços deste ano continuam com um saldo negativo, com o preço do gasóleo a acumular uma queda de 13% e o da gasolina de 7%.Se encurtarmos o horizonte temporal para março deste ano, quando a pandemia se começou a fazer sentir com força nos mercados financeiros, o preço por litro do gasóleo desvalorizou, em termos líquidos, 15,6 cêntimos. Enquanto que o da gasolina perdeu 11,2 cêntimos, no mesmo período em análise.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).