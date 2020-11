Gasolina mantém-se em máximos de dois meses na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de novembro, os preços do gasóleo e da gasolina deverão manter-se inalterados em Portugal, numa altura em que as novas restrições voltam a precipitar uma queda no uso do automóvel ao fim-de-semana, nos concelhos considerados de risco.





Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).



Assim sendo, o preço do gasóleo simples deverá permanecer nos 1,215 euros por litro, o que representa um máximo em cerca de um mês, de acordo com os cálculos do Negócios.No caso da gasolina simples 95, os preços deverão rondar novamente os 1,377 euros por litro, um máximo desde setembro.Este ano, os preços acumulam uma perda de 13% no caso do gasóleo e 8% no caso da gasolina simples.