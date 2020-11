Os preços dos combustíveis deverão oscilar entre subidas e descidas a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de novembro, com a gasolina a ter margem para voltar a recuar.





De acordo com os cálculos do Negócios, há margem para uma queda de 1 cêntimo no preço da gasolina simples 95 para os 1,367 euros por litro. A acontecer, este será o valor mais baixo dos últimos quatro meses.