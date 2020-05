Gasolina vai aumentar pela primeira vez desde fevereiro e gasóleo baixa para mínimo de 2016

Os preços dos combustíveis em Portugal deverão registar na próxima segunda-feira uma pouco habitual variação divergente, com a gasolina a colocar fim a um longo ciclo de descidas, enquanto o gasóleo vai prolongar a tendência de queda.

Os novos preços vão ser praticados no dia em que vão diminuir as restrições à circulação dos portugueses, uma vez que já estará em vigor a situação de calamidade e o estado de emergência terá acabado.

A tonelada métrica da gasolina valorizou 17% em euros nesta semana, o que de acordo com os cálculos do Negócios, aponta para um aumento de 2 cêntimos no preço de venda por litro da gasolina simples. A confirmar-se, esta será a maior subida desde a primeira semana do ano e a primeira desde o final de fevereiro, colocando assim um ponto final na série de nove semanas em que os preços registaram quedas fortes ou ficaram estáveis.

A confirmar-se esta subida de 2 cêntimos, a gasolina simples será vendida em Portugal a um preço médio de 1,265 euros por litro, regressando a níveis praticados no início de abril.

No caso do gasóleo a evolução das cotações foi distinta, pelo que os preços que os portugueses pagam por este combustível vão continuar a descer. A tonelada métrica do gasóleo desvalorizou cerca de 8% (em euros), o que aponta para uma descida de 1,5 cêntimos no preço de venda do gasóleo simples nos postos de abastecimento.

Uma queda que surge depois da forte redução (5,7 cêntimos por litro) registada esta semana e que colocará o gasóleo a um preço médio de 1,139 euros por litro, o que corresponde ao preço mais baixo desde setembro de 2016.

De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, o preço do gasóleo em Portugal desceu em todas as semanas desde o final de janeiro, excetuando uma subida de 0,3 cêntimos na primeira semana de abril.

Tendo já em conta os preços estimados para segunda-feira, em 2020 o gasóleo acumula uma queda de 18% e a gasolina ficou 16% mais barata.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).