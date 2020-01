O jackpot do Euromilhões desta sexta-feira saiu em Portugal. O apostador vencedor gastou 8,80 euros e registou o boletim em Mafra. Vai receber um prémio no valor de 100 779 289 euros.





No entanto, 20% são retidos pelas Finanças. No total, o vencedor do primeiro prémio recebe uma quantia líquida a rondar os 80 milhões de euros.Para Portugal vieram também sete quartos prémios, de 2487 euros. Já o M1lhão saiu no distrito de Lisboa.