Gedson Fernandes chora morte de amigo alvejado no Seixal

"Descansa em Paz irmão. Nem sei o que dizer irmão, triste ao acordar e deparar-me com esta notícia". Foi desta forma que o jogador Gedson Fernandes, médio do Benfica, se despediu do amigo morto a tiro durante uma rixa entre gangues rivais, na madrugrada deste sábado, no Seixal.O atleta, de 20 anos, cresceu na zona do Seixal, após ter ingressado na Academia do Benfica apenas com 10 anos. Esta amizade poderá ter começado por ambos residirem na mesma zona, já que a vítima vivia em Paio Pires, no Seixal.A PSP recebeu o alerta para o tiroteio via 112 pelas 06h29 e movimentou meios para o parque de estacionamento do supermercado E.Leclerc. O autor da morte do jovem continua em fuga.