George Santos: o homem que mentiu sobre tudo

Há uma frase que tenho muito presente, mesmo que não a saiba exatamente, palavra por palavra, até porque o livro que a contém já o li há muitos, muitos anos: "Tudo o que vemos do mundo é apenas as costas do mundo" - cito de memória e sem confirmar.A frase é de G.K. Chesterton (1874-1936), que a pôs na boca de Domingo em O Homem Que Era Quinta-Feira (1908). Lembrei-me dela e desse livro imperdível quando recentemente li acerca de George Santos, o congressista do Partido Republicano eleito pelo estado de Nova Iorque que aparentemente não é nada daquilo que diz ser - o que deixa em aberto a formidável possibilidade de ser tudo aquilo que não diz.