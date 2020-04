Ginásios preparam-se para reabrir em maio: o que será preciso

Portugal começa a preparar-se para conseguir retomar a atividade económica "de forma gradual e progressiva", tal como aafirmou o primeiro ministro António Costa e confirmado esta terça-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao comunicar que o Estado de emergência termina a 2 de maio.





Só esta quinta-feira serão conhecidos os setores da economia que irão retomar a atividade a 4 de mai o e nas quinzenas seguintes, mas antes de reabrir é preciso tomar medidas."Com o objetivo de contribuir para encontrar a melhor forma de reabrir os ginásios em maio", a consultora na área desportiva, All United Sports, "estruturou uma lista de medidas preventivas, já implementadas em outros países, de forma a garantir a desinfeção dos espaços, manutenção dos padrões de distanciamento social, saúde e segurança dos utilizados, tal como definido pela Direcção Geral de Saúde."Assim, a All United Sports aconselha que a reabertura dos espaços obedeça a três fases, que decorrerão durante cinco semanas, e sublinha "que, por um longo período de tempo, nada será como dantes".Controlo de entradas limitado ao máximo de 1 pessoa por 4 m2 de área aberta;Medição da temperatura à entrada do ginásio;Utilização de tapetes desinfectantes para limpeza do calçado;Obrigatoriedade de utilização de máscara por colaboradores e clientes;Disponibilização de desinfectante das mãos e toalhetes nas diferentes zonas;Obrigatoriedade do cliente trazer a sua própria toalha;Recepção com áreas delimitadas de circulação e acrílicos para protecção dos funcionários;Zona de cardio-musculação limitada a 50% da ocupação, com os equipamentos desligados de forma intercalada;Zona de musculação apenas com 1 pessoa por cada 3 m2;Aulas de grupo, serviços de spa, saunas, turcos, piscinas e duches encerrados;Cacifos fechados de forma intercalada, permitindo apenas 50% de ocupação;Suspensão da mensalidade, sem qualquer perca de regalias, a sócios que façam parte dos grupos de risco (mais de 60 anos ou com doenças preexistentes);Desinfecção constante dos equipamentos de cardio-musculação, cacifos e casas de banho com especial atenção às zonas manuseadas pelos clientes.Manutenção de todas as medidas de protecção individual e higienização dos espaços;Manutenção da ocupação máxima dos espaços e equipamentos definida nas duas primeiras semanas;Abertura das aulas de grupo com uma limitação a 50% de ocupação, com um mínimo de 1 pessoa por cada 3 m2, garantindo um intervalo temporal entre aulas de forma a não cruzar clientes e a permitir a renovação do ar dos estúdios;Abertura intercalada dos duches, limitada a 50% da ocupação, garantindo o distanciamento;Abertura das piscinas com capacidade limitada a 50% da ocupação e impossibilidade de aluguer de material (toucas, óculos de natação, etc.).Manutenção de todas as medidas de protecção individual e higienização dos espaços;Avaliação das medidas de limitação de ocupação das diferentes áreas e serviços, ponderando-se a subida da ocupação máxima para 75%.Avaliação da abertura dos serviços de spa, saunas e turcos.