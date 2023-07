Glaciar derreteu na Suíça e revelou alpinista desaparecido desde 1986

O corpo de um alpinista desaparecido desde 1986 surgiu depois de um glaciar derreter na Suíça - uma consequência das alterações climáticas.A descoberta foi feita este mês no glaciar Theodul. O alpinista desaparecido era alemão e tinha 38 anos na altura da morte, avançou a polícia de Valais.O corpo foi descoberto por alpinistas, que repararam numa bota de caminhada e em grampos que emergiram do gelo.A análise do ADN só revelou posteriormente que o corpo pertencia ao alemão que estava desaparecido há 37 anos.Na altura, tinha sido realizada uma enorme operação de busca e de salvamento pelo homem, mas não foram encontrados quaisquer vestígios.Até ao momento, a polícia ainda não revelou o nome do alpinista.O glaciar Theodul faz parte da região de Zermatt, uma zona que é considerada a mais alta da Europa e que é famosa pelas suas atividades de esqui, que funcionam durante todo o ano.Todos os verões, o derreter do gelo revela algo ou alguém desaparecido há decadas. Em 2022 foram descobertos, também na Suíça, destroços de um avião que se despenhou em 1968.Em 2014, o piloto de um helicóptero que estava a entregar mantimentos na montanha de Matterhorn, na Suíça descobriu o corpo do alpinista britânico Jonathan Conville. O seu paradeiro era desconhecido desde 1979.Em 2015, foi a vez de dois alpinistas japoneses serem descobertos, depois de terem desaparecido em 1970.