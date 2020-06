A GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, acabou com uma festa ilegal, na madrugada de sábado, realizada numa casa de alterne. A intervenção ocorreu após denúncia de que na celebração estariam cerca de 30 pessoas, o que contraria a ordem do Governo que proíbe concentrações com mais de 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa, avança o 'Correio da Manhã'.