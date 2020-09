GNR captura macaco em casa devoluta em Penafiel: veja a imagem

A Guarda Nacional Republicana capturou esta terça-feira um macaco-prego numa casa devoluta no concelho de Penafiel.





Os militares deslocaram-se à habitação e entraram em contacto com a veterinária municipal para ajudar na captura do animal. Segundo o comunicado da GNR, sempre que os militares tentavam a aproximação o macaco fugia.Acabou por ser capturado com "uma armadilha de captura de animais com alimentos no seu interior para chamar a sua atenção" e entregue no Zoo da Maia.O animal, um exemplar Cebus apella fêmea, é um mamífero de porte médio que pesando entre 1,3 kg e 4,8 kg pode atingir os 48 cm de altura.O macaco-prego tem uma cauda preênsil que significa que tem capacidade para se agarrar mas não tem a mesma mobilidade de primatas de outras espécie.