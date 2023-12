GNR deteve 105 condutores alcoolizados e 42 sem carta entre sexta-feira e sábado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A GNR deteve, entre sexta-feira e sábado, 105 condutores alcoolizados e 42 sem habilitação legal para conduzir, no âmbito da operação Natal e Ano Novo, tendo detetado 3.684 contraordenações rodoviárias.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR refere que fiscalizou 17.716 condutores, dos quais 200 conduziam com excesso de álcool, tendo detido 105 com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro, considerada crime.

Segundo os dados provisórios, foram ainda detidas 42 pessoas por conduzirem sem carta.

Entre as contraordenações identificadas, a GNR destaca o excesso de velocidade (1.305), a falta de inspeção periódica (327), a ausência ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinha de transporte de crianças (121), a falta de seguro (100) e o uso indevido do telemóvel (97).

No mesmo período, os militares da GNR registaram nas estradas 521 acidentes, dos quais resultaram 10 feridos graves e 157 ligeiros.

A operação Natal e Ano Novo 2023/2024 da GNR começou em 15 de dezembro e termina em 2 de janeiro.