O lateral-direito Bruno Gaspar vivia em 2016 um dos melhores anos na sua carreira no futebol, em Guimarães, representando o Vitória Sport Clube. Contudo, no plano pessoal, um crime marcou o ano do internacional angolano, que entretanto já representou o Sporting e defende agora o emblema do Olympiacos (Grécia).





Desconhecidos levaram-lhe o carro à porta de casa, em Guimarães. Três anos volvidos, a viatura do jogador foi encontrada numa sucateira de Salvaterra de Magos – a 330 km do local do crime - conta o Correio da Manhã esta quinta-feira.