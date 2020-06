Gonçalo Paciência dirige-se aos portuenses com "saudade" antes do São João

Gonçalo Paciência recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem aos habitantes da cidade do Porto antes da tradicional noite de São João que, este ano e devido à pandemia do novo coronavírus, será festejada de forma bem diferente do habitual.



O avançado que joga na Alemanha, ao serviço do Eintracht Frankfurt, partilhou várias fotografias das festividades do ano passado nas quais surge com o seu grupo de amigos e também um longo texto a descrever os preparativos e o desenrolar das noites de 23 para 24 de junho. "De Frankfurt para o Porto com saudade", começou por escrever Gonçalo Paciência.



"Trocaremos as ruas por casa e as aglomerações por grupos pequenos, sempre com todas as medidas a que o momento nos pede, e claro, terminaremos sempre a noite com um caldo verde!", desejou o jogador de 25 anos, natural do Porto, apelando "aos que estão na cidade" para que "desfrutem, cuidem-se e continuem a dar o exemplo!".