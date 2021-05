Google estreia-se em loja no mundo real este verão

A gigante da Internet vai estrear-se este ano numa loja de venda ao público, no bairro de Chelsea, em Nova Iorque. De acordo com o anúncio da Google, esta loja abrirá portas ainda este verão.





A loja venderá os diversos produtos de hardware que a Google tem, desde os smartphones Pixel até aos computadores Pixelbooks ou equipamentos para casa inteligente da Nest. Depois da aquisição da empresa de equipamentos de fitness Fitbit, que recebeu luz verde por parte de Bruxelas em dezembro do ano passado, após preocupações levantadas pela Concorrência , também será possível comprar dispositivos da Fitbit.Até aqui, a empresa tinha adotado uma estratégia de lojas pop-up, instaladas em determinados pontos por um período limitado de tempo, habitualmente para promover novos produtos.A loja da Google também contará com apoio técnico disponível ou pontos de recolha para produtos comprados na loja online - normalmente a forma mais comum de comprar equipamentos da Google.O conceito desta loja Google mostra que a tecnológica liderada por Sundar Pichai pretende concorrer diretamente com outra big tech - a Apple, que tem instalado Apple Stores em vários pontos do globo. Para a Google, trata-se de um "passo importante na jornada de hardware".Embora os EUA estejam gradualmente a avançar para um cenário de recuperação após a pandemia - cerca de 48% da população norte-americana já foi vacinada, permitindo levantar algumas regras no uso de máscara ou distanciamento social - a loja será inaugurada tendo ainda em conta algumas regras sanitárias.Ainda que a tecnológica note que "a loja e a experiência de compra tenham sido pensadas tendo em conta a saúde e segurança dos clientes e equipa" também tem "um olho posto no futuro". As máscaras, desinfeção das mãos e distanciamento social vão ser obrigatórios na nova loja, sendo também impostas limitações ao número de clientes.A loja ficará instalada no campus da Google em Nova Iorque, onde trabalham mais de 11 mil empregados da tecnológica.